Защита прав потребителей в Москве
Права потребителей в Москве защищают органы государственного надзора и общественные организации: Роспотребнадзор, Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, Московское общество защиты потребителей, Общество защиты прав потребителей образовательных услуг, Клуб защиты прав туриста и Союз пассажиров.
Напоминаем, что для обращений в государственные органы по ЗПП, введен претензионный порядок - сначала подается претензия в адрес продавца. Кроме того, ни Роспотребнадзор, ни общественные организации не рассматривают жалобы анонимов.
Все данные берутся из открытых источников, в приоритетном порядке - информация с официальных сайтов. Если вы нашли ошибочные или устаревшие данные, сообщите в форму обратной связи.
Роспотребнадзор в Москве
Управление Роспотребнадзора по городу Москве расположено по адресу: г. Москва, Графский пер, д.4/9. Руководитель: Елена Евгеньевна Андреева. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 687–40-35.
Контакты
|Горячая линия
|8 (495) 785-37-41
|Адрес
|129626, г. Москва, Графский пер, д.4/9
|Телефон
|(495) 687–40-35
|Факс
|(495) 616-65-69
|Электронная почта
| uprav@77.rospotrebnadzor.ru
| Написать сообщение
Телефоны отделов
|Отдел надзора за питанием населения
|(495) 687-40-41
|Отдел надзора за услугами и товарами для детей и подростков
|(495) 687-40-57, 616-67-94, 687-63-60
|Отдел надзора в сфере защиты прав потребителей
|(495) 687-46-36
|Отдел эпидемиологического надзора
|(495) 687-40-33, 616-54-87, 687-40-70
|Отдел надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека
|(495) 602-12-59, 687-76-27, 615-91-38
|Отдел надзора за лечебно-профилактическими учреждениями
|(495) 602-22-36, 616-39-12, 682-62-91
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:00
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в СВАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д. 8. Руководитель: Елена Николаевна Городиская. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 187-75-06.
Контакты
|Адрес
|129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8
|Телефон
|8 (499) 187-75-06
|Факс
|(495) 615-96-51
|Электронная почта
|svao@77.rospotrebnadzor.ru
| Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в САО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10. Руководитель: Вера Владимировна Тарасова. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 452-38-18.
Контакты
|Адрес
|125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10
|Телефон
|(495) 452-38-18
|Электронная почта
|sao@77.rospotrebnadzor.ru
| Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ЮАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2. Руководитель: Виктория Викторовна Штифанова. Подробную информацию можно получить по телефону 8-495-343-78-49.
Контакты
|Адрес
|115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2
|Телефон
| 8-495-343-78-49, 8-495-925-00-71 доб. 4-12
|Факс
|8-495-343-77-97
|Электронная почта
|uao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ВАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2. Руководитель: Маргарита Валентиновна Ермоленко. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 368-20-05.
Контакты
|Адрес
|111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2
|Телефон
|(495) 368-20-05
|Электронная почта
|vao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в СЗАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.17. Руководитель: Татьяна Хансовна Савченко. Подробную информацию можно получить по телефону (499) 190-15-61.
Контакты
|Адрес
|123182, г. Москва, улица Академика Курчатова, дом 17
|Телефон
|(499) 190-15-61, (499) 190-55-75
|Электронная почта
|szao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ЦАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Центральном административном округе расположен по адресу: г. Москва, улица Кузнецкий мост, 1/8. Руководитель: Ольга Юрьевна Мошкова. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 692-84-86.
Контакты
|Адрес
|107031, г. Москва, Кузнецкий мост, 1/8
|Телефон
|(495) 692-43-10, 692-18-02, 692-84-86
|Электронная почта
|cao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ЮЗАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7а. Руководитель: Михаил Викторович Журавлев. Подробную информацию можно получить по телефону (495)779-35-88.
Контакты
|Адрес
|117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7а
|Телефон
|(495)779-35-88, (495) 779-32-44
|Факс
|(495)779-35-88
|Электронная почта
|uzao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ЮВАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5. Руководитель: Юлия Владимировна Ларина. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 919-36-91.
Контакты
|Адрес
|109125, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5
|Телефон
|(495) 919-36-91, (495) 379-37-30, (499) 784-93-58, (499) 784-93-36
|Электронная почта
|uvao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ЗАО
Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Большая Филевская, д.33. Руководитель: Татьяна Федоровна Шушерина. Подробную информацию можно получить по телефону (499) 144-07-92.
Контакты
|Адрес
|121309, г. Москва, Большая Филевская, д.33
|Телефон
|(499) 144-07-92, (499) 142-81-52
|Факс
|(499) 144-32-58
|Электронная почта
|zao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Вторник:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Среда:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Четверг:
|09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Пятница:
|09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Роспотребнадзор в ТиНАО
Управление Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административном округах расположено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 1. Руководитель: Маргарита Анатольевна Сергеева (и.о.). Подробную информацию можно получить по телефонам +7 (499) 125-89-77, +7 (495) 129-44-48.
Контакты
|Горячая линия
|8 (495) 785-37-41
|Адрес
|117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 1
|Телефон
|+7 (499) 125-89-77, +7 (495) 129-44-48
|Электронная почта
|tinao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
| 09:00 – 18:00
|Вторник:
| 09:00 – 18:00
|Среда:
| 09:00 – 18:00
|Четверг:
| 09:00 – 18:00
|Пятница:
| 09:00 – 18:00
|Суббота:
|выходной
|Воскресенье:
|выходной
Московское общество защиты потребителей
Объединение московского общества защиты потребителей расположено по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, строение 3. Председатель: Надежда Сергеевна Головкова. Подробную информацию можно получить по телефонам (495) 625-49-59, 625-43-23.
Контакты
|Адрес
|103000, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, строение 3
|Телефон
| (495) 625-49-59, 625-43-23
|Электронная почта
|mozp@mozp.org | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|11:00 – 18:00
|Вторник:
| 11:00 – 18:00
|Среда:
| 11:00 – 18:00
|Четверг:
| 11:00 – 18:00
|Пятница:
| 11:00 – 18:00
|Суббота:
| выходной
|Воскресенье:
|выходной
Общество защиты прав потребителей образовательных услуг в Москве
Объединение общероссийской общественной организации "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг" расположено по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.31/22, к. 26. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 670-48-52.
Контакты
|Адрес
|109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 31/22, к. 26
|Телефон
| (495) 670-48-52
|Электронная почта
|ozppou@inbox.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|10:00 – 17:00
|Вторник:
| 10:00 – 17:00
|Среда:
| 10:00 – 17:00
|Четверг:
| 10:00 – 17:00
|Пятница:
| 10:00 – 17:00
|Суббота:
| выходной
|Воскресенье:
|выходной
Клуб защиты прав туриста в Москве
Объединение общественной организации содействия защите прав потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста» расположено по адресу: г. Москва, 3-я Гражданская, 52. Председатель: Дмитрий Викторович Давыденко. Подробную информацию можно получить по телефонам (495) 229-67-93, (495) 585-68-60 (моб.).
Контакты
|Адрес
|107258, г. Москва, 3-я Гражданская улица, дом 52
|Телефон
| (495) 229-67-93, (495) 585-68-60 моб.
|Электронная почта
|help@turistprav.ru, ddavydenko@yandex.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|11:00 – 18:00
|Вторник:
| 11:00 – 18:00
|Среда:
| 11:00 – 18:00
|Четверг:
| 11:00 – 18:00
|Пятница:
| 11:00 – 18:00
|Суббота:
| выходной
|Воскресенье:
|выходной
Союз пассажиров в Москве
Объединение межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" расположено по адресу: г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с.15. Председатель: Кирилл Вадимович Янков. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 215-11-56.
Контакты
|Адрес
|129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с.15
|Телефон
| (495) 215-11-56
|Факс
|(495) 215-11-56
|Электронная почта
|main@sopass.ru | Написать сообщение
На карте
Режим работы
|Понедельник:
|11:00 – 18:00
|Вторник:
| 11:00 – 18:00
|Среда:
| 11:00 – 18:00
|Четверг:
| 11:00 – 18:00
|Пятница:
| 11:00 – 18:00
|Суббота:
| выходной
|Воскресенье:
|выходной
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