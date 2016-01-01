Защита прав потребителей в Москве

Права потребителей в Москве защищают органы государственного надзора и общественные организации: Роспотребнадзор, Союз защиты прав потребителей финансовых услуг, Московское общество защиты потребителей, Общество защиты прав потребителей образовательных услуг, Клуб защиты прав туриста и Союз пассажиров.

Напоминаем, что для обращений в государственные органы по ЗПП, введен претензионный порядок - сначала подается претензия в адрес продавца. Кроме того, ни Роспотребнадзор, ни общественные организации не рассматривают жалобы анонимов.

Все данные берутся из открытых источников, в приоритетном порядке - информация с официальных сайтов. Если вы нашли ошибочные или устаревшие данные, сообщите в форму обратной связи.

Роспотребнадзор в Москве

Управление Роспотребнадзора по городу Москве расположено по адресу: г. Москва, Графский пер, д.4/9. Руководитель: Елена Евгеньевна Андреева. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 687–40-35.

Контакты

Горячая линия 8 (495) 785-37-41 Адрес 129626, г. Москва, Графский пер, д.4/9 Телефон (495) 687–40-35 Факс (495) 616-65-69 Электронная почта uprav@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

Телефоны отделов

Отдел надзора за питанием населения (495) 687-40-41 Отдел надзора за услугами и товарами для детей и подростков (495) 687-40-57, 616-67-94, 687-63-60 Отдел надзора в сфере защиты прав потребителей (495) 687-46-36 Отдел эпидемиологического надзора (495) 687-40-33, 616-54-87, 687-40-70 Отдел надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека (495) 602-12-59, 687-76-27, 615-91-38 Отдел надзора за лечебно-профилактическими учреждениями (495) 602-22-36, 616-39-12, 682-62-91

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Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:00 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в СВАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д. 8. Руководитель: Елена Николаевна Городиская. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 187-75-06.

Контакты

Адрес 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 8 Телефон 8 (499) 187-75-06 Факс (495) 615-96-51 Электронная почта svao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

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Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в САО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10. Руководитель: Вера Владимировна Тарасова. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 452-38-18.

Контакты

Адрес 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10 Телефон (495) 452-38-18 Электронная почта sao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ЮАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2. Руководитель: Виктория Викторовна Штифанова. Подробную информацию можно получить по телефону 8-495-343-78-49.

Контакты

Адрес 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 Телефон 8-495-343-78-49, 8-495-925-00-71 доб. 4-12 Факс 8-495-343-77-97 Электронная почта uao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 12:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 12:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ВАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2. Руководитель: Маргарита Валентиновна Ермоленко. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 368-20-05.

Контакты

Адрес 111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д. 46, корп. 2 Телефон (495) 368-20-05 Электронная почта vao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в СЗАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.17. Руководитель: Татьяна Хансовна Савченко. Подробную информацию можно получить по телефону (499) 190-15-61.

Контакты

Адрес 123182, г. Москва, улица Академика Курчатова, дом 17 Телефон (499) 190-15-61, (499) 190-55-75 Электронная почта szao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ЦАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Центральном административном округе расположен по адресу: г. Москва, улица Кузнецкий мост, 1/8. Руководитель: Ольга Юрьевна Мошкова. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 692-84-86.

Контакты

Адрес 107031, г. Москва, Кузнецкий мост, 1/8 Телефон (495) 692-43-10, 692-18-02, 692-84-86 Электронная почта cao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ЮЗАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7а. Руководитель: Михаил Викторович Журавлев. Подробную информацию можно получить по телефону (495)779-35-88.

Контакты

Адрес 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7а Телефон (495)779-35-88, (495) 779-32-44 Факс (495)779-35-88 Электронная почта uzao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ЮВАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5. Руководитель: Юлия Владимировна Ларина. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 919-36-91.

Контакты

Адрес 109125, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5 Телефон (495) 919-36-91, (495) 379-37-30, (499) 784-93-58, (499) 784-93-36 Электронная почта uvao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ЗАО

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Москве в Западном административном округе расположен по адресу: г. Москва, Большая Филевская, д.33. Руководитель: Татьяна Федоровна Шушерина. Подробную информацию можно получить по телефону (499) 144-07-92.

Контакты

Адрес 121309, г. Москва, Большая Филевская, д.33 Телефон (499) 144-07-92, (499) 142-81-52 Факс (499) 144-32-58 Электронная почта zao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Вторник: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Среда: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Четверг: 09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45 Пятница: 09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Роспотребнадзор в ТиНАО

Управление Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административном округах расположено по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 1. Руководитель: Маргарита Анатольевна Сергеева (и.о.). Подробную информацию можно получить по телефонам +7 (499) 125-89-77, +7 (495) 129-44-48.

Контакты

Горячая линия 8 (495) 785-37-41 Адрес 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 1 Телефон +7 (499) 125-89-77, +7 (495) 129-44-48 Электронная почта tinao@77.rospotrebnadzor.ru | Написать сообщение

На карте

<h3>Режим работы</h3> <table class="table striped"> <tbody> <tr> <td class="td-right">Понедельник:</td> <td class="td-left">09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Вторник:</td> <td class="td-left">09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Среда:</td> <td class="td-left">09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Четверг:</td> <td class="td-left">09:00 - 17:30, перерыв 13:00 - 13:45</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Пятница:</td> <td class="td-left">09:00 - 16:30, перерыв 13:00 - 13:45</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Суббота:</td> <td class="td-left">выходной</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Воскресенье:</td> <td class="td-left">выходной</td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <h2 id="msk-finpotrebsouz">Союз защиты прав потребителей финансовых услуг в Москве</h2> <hr /> <p class="text">Объединение Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» расположено по адресу: г. Москва, 2-й Кожевнический пер. 12. Председатель: Игорь Владимирович Костиков. Подробную информацию можно получить по телефонам (495) 543-91-76, (499) 317-58-70.</p> <h3>Контакты</h3> <table class="table striped"> <tbody> <tr> <td class="td-right">Адрес</td> <td class="td-left">115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер. 12</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Телефон</td> <td class="td-left">(495) 543-91-76, (499) 317-58-70</td> </tr> <tr> <td class="td-right">Электронная почта</td> <td class="td-left"> info@finpotrebsouz.ru | <a href="mailto:info@finpotrebsouz.ru">Написать сообщение</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>На карте</h3> <iframe src="https://api-maps.yandex.ru/frame/v1/-/CZTxn-lG" width="100%" height="250" frameborder="0">

Режим работы

Понедельник: 09:00 – 18:00 Вторник: 09:00 – 18:00 Среда: 09:00 – 18:00 Четверг: 09:00 – 18:00 Пятница: 09:00 – 18:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Московское общество защиты потребителей

Объединение московского общества защиты потребителей расположено по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, строение 3. Председатель: Надежда Сергеевна Головкова. Подробную информацию можно получить по телефонам (495) 625-49-59, 625-43-23.

Контакты

Адрес 103000, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, строение 3 Телефон (495) 625-49-59, 625-43-23 Электронная почта mozp@mozp.org | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 11:00 – 18:00 Вторник: 11:00 – 18:00 Среда: 11:00 – 18:00 Четверг: 11:00 – 18:00 Пятница: 11:00 – 18:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Общество защиты прав потребителей образовательных услуг в Москве

Объединение общероссийской общественной организации "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг" расположено по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.31/22, к. 26. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 670-48-52.

Контакты

Адрес 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 31/22, к. 26 Телефон (495) 670-48-52 Электронная почта ozppou@inbox.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 10:00 – 17:00 Вторник: 10:00 – 17:00 Среда: 10:00 – 17:00 Четверг: 10:00 – 17:00 Пятница: 10:00 – 17:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Клуб защиты прав туриста в Москве

Объединение общественной организации содействия защите прав потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста» расположено по адресу: г. Москва, 3-я Гражданская, 52. Председатель: Дмитрий Викторович Давыденко. Подробную информацию можно получить по телефонам (495) 229-67-93, (495) 585-68-60 (моб.).

Контакты

Адрес 107258, г. Москва, 3-я Гражданская улица, дом 52 Телефон (495) 229-67-93, (495) 585-68-60 моб. Электронная почта help@turistprav.ru, ddavydenko@yandex.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 11:00 – 18:00 Вторник: 11:00 – 18:00 Среда: 11:00 – 18:00 Четверг: 11:00 – 18:00 Пятница: 11:00 – 18:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

Союз пассажиров в Москве

Объединение межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров" расположено по адресу: г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с.15. Председатель: Кирилл Вадимович Янков. Подробную информацию можно получить по телефону (495) 215-11-56.

Контакты

Адрес 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с.15 Телефон (495) 215-11-56 Факс (495) 215-11-56 Электронная почта main@sopass.ru | Написать сообщение

На карте

Режим работы

Понедельник: 11:00 – 18:00 Вторник: 11:00 – 18:00 Среда: 11:00 – 18:00 Четверг: 11:00 – 18:00 Пятница: 11:00 – 18:00 Суббота: выходной Воскресенье: выходной

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